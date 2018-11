Napoli, si avvicina il rinnovo di Zielinski. Tutto passa dalla clausola

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si avvicina la firma sul rinnovo di contratto per Piotr Zielinski. Come scrive Il Mattino il centrocampista polacco è pronto a rinnovare a patto che il Napoli abbassi la clausola (a 80 milioni). A questo punto De Laurentiis potrebbe persino decidere di non metterla anche se il polacco preferirebbe il contrario.