Napoli, si cerca il doppio colpo in Spagna: Nunez dell'Almeria e Romero del Maiorca

vedi letture

Il Napoli lavora anche su due altri profili, come spiega SKY. Il primo è quello di Darwin Nunez, attaccante spagnolo autore di 16 gol con l'Almeria, in Serie B. Potrebbe essere una mossa in sinergia con un altro club di A per poi mandarlo in prestito. E poi su Luka Romero, centrocampista argentino del Maiorca, soprannominato il mini Messi. Nato in Messico, è un classe 2004 e ha già esordito nella Liga.