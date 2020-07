Napoli, si complica l'affare Osimhen: torna di moda Immobile, ma per la Lazio è incedibile

Nel Napoli regna il pessimismo sull'affare legato a Victor Osimhen, a maggior ragione dopo l'inserimento del Liverpool. Il Corriere dello Sport oggi in edicola racconta che è molto difficile trovare l'accordo e riaprire l'operazione dopo il cambio di agente che ha letteralmente fatto saltare il banco, nonostante il Lille stia provando in ogni modo a ricucire lo strappo.

Possibili alternative. Per il club francese il giocatore è del Napoli per 60mln di euro, ma il giocatore ed il nuovo agente D'Avila giocano al rialzo e trattano con Liverpool, Tottenham e United. Così il Napoli, per cautelarsi in caso dovesse davvero saltare l'operazione, ha cominciato a ripensare a Ciro Immobile, malgrado per la Lazio sia incedibile. L'altra pista porta a Luka Jovic, classe '95 serbo del Real Madrid, pagato 60 milioni appena un anno fa: ipotesi, proprio per questa ragione, complicata.