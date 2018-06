Napoli, si complica Rui Patricio. Accordo totale con Leno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La priorità, per il Napoli, resta il portiere: si è complicato l'affare Rui Patricio che ha portato lo Sporting Lisbona in tribunale per la risoluzione del contratto e il Napoli non può aspettare. C'è invece l'accordo totale con Bernd Leno: superato lo scoglio dei diritti di immagine, ora il club deve convincere il Bayer Leverkusen che valuta il giocatore almeno 25 milioni di euro. Lo riporta Premiumsporthd.it.