Napoli, si delinea il mercato: dopo Ounas altri tre arrivi in dirittura

A meno di una settimana dall'inizio del ritiro di Dimaro, prede forma il mercato del Napoli. Il ritorno di De Laurentiis da Los Angeles ha dato nuovo impulso a tutte le trattative e le questioni aperte, al punto che in entrata il quadro sembra essersi delineato per quasi tutti i ruoli da coprire.

PORTIERE - Reina resta anche senza rinnovo. E' quanto annunciato da De Laurentiis, che sostanzialmente resta fermo sulla sua posizione già espressa nell'Insigne-day. Ed al portiere spagnolo ha confermato che verrà affiancato l'estremo difensore del futuro: salgono le quotazioni di Geronimo Rulli della Real Sociedad, ma tramite il City che ha la recompra dell'argentino. Più staccati al momento Perin o Meret.

DIFESA - Si può chiudere per Mario Rui, dopo che il giocatore e l'agente sono usciti allo scoperto con la Roma per andare via. La Roma, spiazzata per il dietrofront del giocatore che aveva inizialmente confermato la permanenza, ha alzato il prezzo ma intorno ai 10mln bonus inclusi l'affare si può chiudere. L'ex Empoli dovrebbe riabbracciare Sarri e rappresentare il sostituto di Strinic visto che ADL ha annunciato la permanenza di Ghoulam.

ATTACCO - Lunedì sarà il giorno delle visite e della firma di Ounas, talento '96 del Bordeaux che può giocare su entrambe le corsie. Il Napoli però ha bloccato anche Alex Berenguer dell'Osasuna, che può partire con una clausola da 9mln (si tratta a cifre inferiori), ma è un '95, va inserito nella lista dei 25 e quindi bisogna muoversi anche in uscita per liberare un posto. Oltre a Duvan, di rientro dal prestito da Udine e che ha tanto mercato, bisogna a questo punto piazzare Giaccherini.