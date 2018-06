Napoli, si gioca al rialzo per Jorginho: riprende la trattativa col City

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da domani riprenderanno le trattative con il City per Jorginho, scrive la Gazzetta dello Sport sottolineando che il Napoli vuole monetizzare per poi investire su regista e portiere. Del resto - si legge - il club azzurro non ha necessità di vendere e quindi può tranquillamente permettersi di far salire il prezzo dei suoi calciatori.