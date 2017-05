Napoli, si lavora al rinnovo di Ghoulam: ADL incontrerà il fratello a Roma

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo i rinnovi di Lorenzo Insigne e Dries Mertens, in casa Napoli si lavora al nuovo accordo con Faouzi Ghoulam. Il Mattino in edicola scrive che il presidente Aurelio De Laurentiis incontrerà a Roma la prossima settimana il fratello Samir. L'offerta del club azzurro è quella di un raddoppio dello stipendio per i prossimi quattro anni, passando così a 1,8 milioni di euro. Oltre che alla discussione sull'ingaggio, il fratello-agente Samir dirà che i 18 milioni di euro chiesti dal Napoli per il cartellino sono troppi per un calciatore che tra 12 mesi andrà in scadenza di contratto.