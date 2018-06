Napoli, si parte dal colpo sfumato a gennaio: Verdi convinto da Ancelotti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

S'è trattato solo di un rinvio e non di un matrimonio annullato. Simone Verdi nei prossimi giorni al rientro dalla nazionale dovrebbe dire di sì e vestirsi di un'altra maglia azzurra, rappresentando il primo acquisto del mercato estivo del Napoli targato Carlo Ancelotti. Il club partenopeo è ripartito sfruttando l'accordo già trovato col Bologna a gennaio, per circa 25mln di euro bonus inclusi, ed i vincoli dell'Inter per il fair play finanziario, ma stavolta la telefonata del nuovo allenatore sembra aver sortito gli effetti sperati, convincendo il giocatore sullo spazio a disposizione, grazie probabilmente ad un turnover maggiore rispetto a Sarri.

Sembrava dover essere il portiere il primo colpo del Napoli, avendo da tempo scaricato Reina e imbastito trattative per Rui Patricio e Leno, ed invece il club partenopeo riparte dal colpo sfumato a gennaio. L'apertura dell'attaccante classe '92 al trasferimento cancella anche i dubbi sul mancato gradimento verso la piazza o altro dietro il rifiuto di gennaio. "Non è stato un no al Napoli - disse Verdi a Sky dopo il mancato trasferimento di gennaio -, da inizio stagione avevo l'intenzione di non lasciare il Bologna a gennaio, ma per qualsiasi club. Avevo preso un impegno con la società. L'offerta mi ha lusingato, ma non è un no al Napoli anche perché i i tifosi del Napoli mi hanno fatto sentire il loro calore sui social e li ringrazio, ma in questo momento non avevo intenzione di interrompere il mio percorso di crescita". Posizione che a questo punto è da considerare autentica, non avendo altri club alle spalle. Percorso di crescita che consegna ad Ancelotti un esterno offensivo duttile, capace di fare tutti i ruoli del tridente, reduce da 10 gol e 10 assist nell'ultima stagione nonostante non abbia avuto grande assistenza dalla sua squadra ed un infortunio - rimediato proprio dopo pochi minuti al San Paolo - che l'ha tenuto fermo a febbraio.