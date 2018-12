© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime sul mercato del Napoli dai colleghi di Sky Sport. Tra i vari dossier che il club azzurro dovrà valutare c'è sicuramente quello legato a David Ospina, in prestito dall'Arsenal con diritto di riscatto in favore dei partenopei che diventerebbe obbligo al raggiungimento delle trenta presenze stagionali. In totale la società dovrebbe sborsare quattro milioni di euro e vorrebbe chiudere l'operazione al più presto, in virtù del fatto che l'estremo difensore colombiano ha già disputato 15 partite.