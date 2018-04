Napoli, Simy propizia 3 gol in 12': la decima rimonta riapre i giochi

© foto di www.imagephotoagency.it

Altra gara interna, altra rimonta, altra serata vietata ai deboli di cuore. Il Napoli si proietta allo scontro diretto dopo aver fatto il pieno d'entusiasmo al San Paolo, non solo per la decima rimonta (nove vittorie ed un pareggio per 28 punti conquistati dopo essere andati sotto), ma soprattutto per aver recuperato - quando meno se lo aspettava - due punti sulla Juventus, frenata sul pari a Crotone ed ora con soltanto quattro punti di vantaggio, quando per gran parte della serata ha fiutato persino il +9 ed i titoli di coda sul campionato prima ancora di giocare il big-match.

Come accaduto col Chievo, infatti, il Napoli s'è salvato proprio sull'orlo del precipizio, quando sembrava proprio non farcela ad uscire da un'altra fossa bella profonda. La venticinquesima vittoria in campionato invece è arrivata nonostante una gara ancora con tanti errori: vantaggio della Juventus a Crotone e dell'Udinese al San Paolo con Jankto. Scenario che s'è ripetuto nella ripresa con il 2-1 e, nel momento più difficile, è stata paradossalmente la rovesciata di Simy - nella magia del turno giocato in contemporanea, come piace a Sarri - ad infiammare i 45mila del San Paolo che hanno trascinato gli azzurri.

Il pareggio di Albiol ha dato ulteriore slancio agli azzurri, trasformando il San Paolo nella Bombonera di Buenos Aires ed il 3-2 è arrivato quasi d'inerzia con un gol di un ottimo Milik di puro opportunismo, proprio quello che è mancato nel cuore dell'area per tutta la stagione. Al festival delle alternative s'è iscritto anche Tonelli - in campo al posto di Koulibaly, titolare insieme a Diawara e Zielinski oltre Milik - per il 4-2 che ha risparmiato anche il finale di sofferenza ad un Napoli non più irresistibile, ma che ha tirato fuori di nuovo cuore e rabbia. Del resto non si fanno per caso 81 punti in 33 partite, conquistandosi lo status di miglior Napoli di sempre.