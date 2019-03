© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime notizie sul mercato del Napoli. Il giornalista Rai Ciro Venerato ha spiegato: "Smentite su Immobile, per il Napoli il dualismo con Milik sarebbe dannoso. Possibile, invece, il ritorno di Inglese: un'eventualità da non escludere. Su Insigne si capirà tutto a fine stagione, ma servirà offerta da 100-120 milioni per convincere De Laurentiis a cederlo".