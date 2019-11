© foto di Insidefoto/Image Sport

Situazione calda in casa Napoli per quanto riguarda il futuro di Dries Mertens. Dopo l'ammutinamento, scrive Il Mattino, il rinnovo è diventato un discorso sempre più lontano e il telefono di chi cura gli interessi del belga pare diventato bollente. A farsi avanti, scrive il quotidiano, anche la Juventus: solo un sondaggio da parte dei bianconeri, non un concreto interessamento. Ma la richiesta di informazioni è arrivata.

Si fa sentire la Roma. Su Ciro, poi, si sarebbero mossi anche i giallorossi, con l'Inter che resta interessata. All'estero, hanno preso informazioni in modo più concreto due londinesi: Arsenal e Tottenham.