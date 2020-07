Napoli, squalifiche e turnover: contro il Genoa in campo la squadra del futuro

vedi letture

Il futuro del Napoli dipende (anche) da queste partite. Non potendo dare più motivazioni legate alla classifica, se non all'obiettivo quinto posto, Rino Gattuso insiste da settimane sul costruire certezze dal punto di vista tattico e della mentalità in vista della sfida al Barcellona e della prossima stagione. "Anche perché la squadra all'80% sarà questa", ripete quasi ad ogni post-partita uno scenario che è già una sua grande vittoria, considerando il clima di smobilitazione trovato al suo arrivo e quello attuale con tanti rinnovi di contratto in arrivo, dopo quello importantissimo di Mertens che sembrava ormai in partenza e che in questi giorni ha raccontato invece del sogno Scudetto tornato a frullargli in testa grazie al lavoro del tecnico.

Con la voglia di costruire un grande futuro, dunque, gli azzurri scenderanno in campo contro il Genoa, a caccia della gara dell'anno per rispondere al successo di ieri del Lecce in una lotta salvezza punto a punto. Lo sforzo con la Roma, le energie da gestire anche in vista del Milan oltre a squalifiche e qualche acciacco, si tramuteranno in una formazione sperimentale in cui potrebbero restare fuori tutti i giocatori in uscita sul mercato. A Genova potrebbe scendere in campo una formazione interamente fatta da giocatori che rappresenteranno il futuro: a partire da Meret tra i pali, Hysaj a destra (sono ripartiti i contatti per il prolungamento) per far rifiatare Di Lorenzo, con Manolas ci sarà Maksimovic (ad un passo dal rinnovo) al posto dello squalificato Koulibaly, in attesa di capire se arriverà l'offerta da tripla cifra attesa da De Laurentiis, con Mario Rui a sinistra. A centrocampo il '99 Elmas (favorito su Allan, altro elemento in partenza) potrebbe sostituire uno tra Fabian e Zielinski mentre in regia Lobotka sostituirà lo squalificato Demme. In attacco Politano e Mertens si riprendono una maglia da titolare, con i partenti Milik e Callejon dunque in panchina, ed a sinistra Insigne dopo lo sforzo con la Roma è in ballottaggio con Lozano e Younes, due elementi a caccia di occasioni per conquistarsi una conferma per la prossima stagione.