© foto di Insidefoto/Image Sport

In casa Napoli tiene banco il rinnovo di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, riporta Il Roma, ha sempre chiesto la conferma della clausola rescissoria di 60 milioni di euro, che attualmente vale solo per l'estero, ma il Napoli non è mai stato d’accordo. La trattativa si sarebbe impantanata sul tira e molla relativo proprio alla clausola. De Laurentiis avrebbe voluto rimuoverla o al limite alzarla, anche fino a 120 milioni. La situazione è bloccata, il contratto del giocatore scade nel 2021.