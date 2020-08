Napoli, su Allan e Maksimovic c'è l'Everton dell'ex Ancelotti. Per il serbo servono 15 milioni

Secondo quanto riferisce Radio Kiss Kiss, l'Everton è in pole per Allan e Nikola Maksimovic: è nota la stima di Ancelotti per il brasiliano, ma anche il serbo può partire per una cifra vicina ai 15 milioni. Da segnalare inoltre per il brasiliano un interessamento dell’Inter, che già nelle scorse sessioni di mercato aveva tentato uno scambio per arrivare all'ex Udinese, sottolinea la radio ufficiale azzurra.