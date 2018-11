Napoli su M.Llorente, lo zio: "Mai parlato dell'interesse, ma conosce Ancelotti"

© foto di J.M.Colomo

Poco spazio al Real Madrid, nonostante le buone doti tecniche, Marcos Llorente è finito nel mirino del Napoli. A Radio Marte è intervenuto Toñín Llorente, lo zio dello spagnolo: “Marcos lo scorso anno ha giocato molto, quest’anno invece ha giocato pochissimo, pensate che 2 settimane fa ha disputato per la prima volta una partita completa. Però è felice, poi ovviamente ogni calciatore vorrebbe sempre giocare, ma è felice perché diventare un giocatore importante per il Real Madrid è sempre stato il suo sogno e sta lottando per raggiungere questo obiettivo. Si allena ogni giorno con determinazione e aspetta la sua opportunità. Napoli? Non ho sentito parlare di Marcos in azzurro, quando ci sentiamo parliamo poco di calcio e non mi ha mai parlato dell’interesse del Napoli per lui. Marcos conosce Ancelotti”, le sue parole.