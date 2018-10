Napoli su Piatek. De Laurentiis: "Si, ne ho parlato con Preziosi e agente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli è sulle tracce di Krzysztof Piatek, bomber del Genoa e attuale capocannoniere della Serie A. A confermarlo, durante un evento tenuto a Solopaca per un Club Napoli dedicato al presidente del Napoli, lo stesso numero uno Aurelio De Laurentiis: "Ne ho parlato con Preziosi ed il suo agente, ci dobbiamo incontrare. Lascio però tranquillo il nostro allenatore che ha un triennale e vogliamo portarlo a sei anni. Io sono sereno e tranquillo, non ho necessità di correre, non voglio fare aste. Senza nulla togliere a Piatek, bisogna vedere se ha la possibilità di rendere nel nostro organico così come rende al Genoa. Ne cambiamo più di 20 e devono entrare Meret, Younes e Ghoulam. Non compriamo così, ma bisogna aspettare la crescita di alcuni elementi che può non essere immediata per l'allenatore".