Napoli, sul sogno Vidal c'è la concorrenza del Manchester United

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arturo Vidal è il grande obbiettivo di mercato per il nuovo Napoli di Carletto Ancelotti. Una trattativa decisamente complicata non solo per i costi dell'operazione, ma anche per la grande concorrenza che c'è sull'ex centrocampista della Juventus: come riporta SportBild infatti, sulle tracce del cileno c'è anche il Manchester United.