Napoli, sulle ali dell'entusiasmo: a Castel Volturno altro bagno di folla

C'è una differenza enorme tra quello che accade dentro e fuori il centro di Castel Volturno. Sui campi non si registra nulla di particolare: Sarri prosegue con la sua settimana tipo maniacale (per rendersene conto basta leggere la sua tesi presentata a Coverciano) e ieri in mattinata ha svolto lavoro specifico con la linea difensiva, ripreso dal drone come se fosse la prima volta, per poi accogliere tutto il gruppo al pomeriggio. Tranquillità, rigore, concentrazione massima in vista della Fiorentina. All'esterno del centro invece molto è cambiato: la soddisfazione per la grande stagione non è mai mancata, ma l'entusiasmo post-Torino è diventato incontenibile. Diverse centinaia di tifosi, approfittando del giorno di festa, hanno salutato la squadra, circondando le auto degli azzurri e di Maurizio Sarri per ringraziarli di quanto fatto e incoraggiarli per il rush finale.

Un altro pieno d'energia per gli azzurri, proprio come accaduto alla vigilia della gara dello Stadium con 3mila al raduno al San Paolo ed altrettanti a Capodichino, ma anche al ritorno per con i circa 15mila che in piena notte hanno bloccato per quasi un'ora il pullman degli eroi di Torino. Tutt'altro scenario rispetto a quanto visto a Vinovo nelle stesse ore e che ben fotografa il momento diverso che vivono le due squadre. E prima di Firenze - dove comunque i tifosi saranno molti di più dei circa 3mila del settore ospiti - non è difficile immaginare un altro bagno di folla. Del resto proprio dalla spinta del pubblico la squadra ha tratto energia positiva per "non mollare", come recita il coro-tormentone che gli accompagna, mettendo da parte ansia e frenesia delle precedenti partite e quello scoramento quando lo svantaggio era molto più ampio.