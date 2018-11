Napoli, terzino destro cercasi: occhi sul campione del mondo Pavard

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Napoli cerca un difensore in grado di giocare anche sulla corsia destra per la prossima stagione. Secondo quanto rivelato da Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, la dirigenza partenopea ha messo gli occhi su Benjamin Pavard (22). Campione del mondo con la Francia in Russia, l'esterno ex Lille - dal 2016 in forza allo Stoccarda - potrebbe essere il grande colpo estivo per la rosa di Carlo Ancelotti.