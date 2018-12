© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Mattino oggi in edicola fa il punto sul futuro di Elseid Hysaj e sul suo rinnovo. "Ne stiamo parlando, non è detto che resti ma tutto sarà fatto in sintonia col Napoli", ha detto l'agente del giocatore. Il club vuole prolungare l'accordo e per questo le trattative restano in corso e in corsa.