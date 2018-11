Napoli, Tuchel si nasconde: "Cavani? È con noi, deciderò domani"

© foto di Imago/Image Sport

Thomas Tuchel si nasconde e non dà indicazioni di formazione. Alla vigilia della sfida contro il Napoli, l'allenatore del PSG offre davvero poco sul tema dell'undici che schiererà. Soprattutto, sulla presenza del grande ex, Edinson Cavani, non al meglio e a rischio assenza: "Chi giocherà? Non posso dirlo, siamo a lunedì pomeriggio, non so chi giocherà. Cavani è con noi, s'è allenato, poi decideremo".

Potendo scegliere un giocatore, chi toglierebbe al Napoli?

"Non posso rispondere, non posso fare nomi di giocatori alla vigilia di una gara di Champions".