Napoli, Verdi: "Impressionato dalla gestione del gruppo di Ancelotti"

Simone Verdi, attaccante del Napoli, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Sassuolo: "Sappiamo cosa dobbiamo fare in campo, il mister in settimana ci dà le indicazioni e noi cerchiamo di metterle in pratica. Siamo in crescita, oggi dobbiamo portare a casa i tre punti e continuare su questa strada. Cosa mi ha impressionato di Ancelotti? La sua gestione del gruppo: prende in considerazione tutti e fa sentire tutti importanti allo stesso modo".