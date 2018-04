Napoli, verso la Juventus: Hamsik-Mertens favoriti su Zielinski-Milik

© foto di Insidefoto/Image Sport

Maurizio Sarri non ha ancora sciolto le ultime riserve sulla formazione che domani affronterà la Juventus nel big match del 34° turno di Serie A. Due i principali interrogativi nella mente del tecnico del Napoli: Hamsik e Mertens. Lo slovacco e il belga non stanno vivendo infatti un grande momento di forma e alle loro spalle scalpitano rispettivamente Zielinski e Milik. Candidature forti, che Sarri valuterà fino all'ultimo, anche se alla fine dovrebbe toccare ai titolari di sempre scendere in campo in quella che potrebbe essere la gara più importante della stagione.

Questa, nel dettaglio, la probabile formazione degli azzurri:

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.