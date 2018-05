Napoli, via al nuovo corso con almeno cinque volti nuovi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanti obiettivi, tanti nomi, diversi sondaggi. E un mercato da programmare in maniera del tutto diversa dopo l'arrivo di Carlo Ancelotti, il colpo dell'estate ancor prima dell'inizio dell'estate stessa.

Il Napoli riparte e si rilancia dopo i 91 punti conquistati nell'ultimo campionato e lo fa con l'allenatore italiano più vincente in circolazione, un ingaggio che è anche garanzia di grandi acquisti.

Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, saranno cinque gli innesti di spessore in questa finestra di calciomercato. In porta, Rui Patricio è in vantaggio su Leno, mentre in difesa la prima necessità è un'alternativa a Hysaj con Jeremy Toljan del Borussia Dortmund che è al momento la prima scelta. Piace molto anche David Luiz, calciatore che ha un altro anno di contratto col Chelsea.

Capitolo centrocampo. Il grande obiettivo è Arturo Vidal, ma del Bayern Monaco piace anche un altro calciatore: Renato Sanches, centrocampista classe '97 in prestito allo Swansea City nell'ultima stagione.

Infine l'attacco, con Federico Chiesa della Fiorentina che resta il primo obiettivo. Piacciono anche Suso (ha una clausola di 38 mln di euro) e Denis Suarez del Barcellona. Obiettivi, sondaggi: adesso il Napoli deve costruire una squadra all'altezza di Ancelotti.