Napoli, Vinicius segna in Portogallo: i dragoes lo seguono

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cinque reti in campionato (e otto stagionali) per Vinicius Morais, attaccante brasiliano in prestito al Rio Ave. Per questo motivo, secondo il quotidiano A Bola, il Porto sarebbe seriamente interessato all'attaccante di proprietà del Napoli. L'allenatore Sergio Conceição considera Vinicius la punta ideale per affrontare la seconda parte di stagione. I dragoes dovranno parlare col Napoli, l'ipotesi potrebbe essere quella di prestito con opzione d'acquisto del cartellino a fine stagione.