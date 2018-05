Napoli, Zielinski: "Ancelotti un grande, ma prima dico grazie a Sarri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mercato chiama, ma Piotr Zielinski pensa solamente al Mondiale e agli azzurri. Intervistato da TVP Sport, il centrocampista del Napoli ha infatti parlato così: "I miei obiettivi futuri? In questo momento sono concentrato sul Mondiale, certo c’è ancora amarezza per essere arrivati secondi in Serie A con 91 punti conquistati. Abbiamo perso qualcosa nel finale, ma l’annata è stata sicuramente positiva. Sono soddisfatto del mio rendimento personale. Ancelotti? È un grande allenatore, ha vinto molto. Prima però vorrei dire grazie a Sarri, tecnico sempre brillante e che mi ha permesso di crescere molto".