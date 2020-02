vedi letture

Napoli, Zielinski dice no alla clausola da 100 milioni. Dubbi sul rinnovo anche per Milik

In casa Napoli continuano i dialoghi, quasi sempre attraverso mail, con gli agenti di Milik e Zielinski. Negli ultimi giorni - sottolinea Il Mattino - il club ha proposto nuove clausole, abbassando le pretese rispetto alle cifre superiori anche a 120 milioni espresse in prima battuta. All'entourage di Zielinski è stata recapitata l'idea di una clausola da 100 milioni, con ingaggio rivisitato verso l'alto e un prolungamento fino al 2024. La proposta è stata bocciata, anche dallo stesso giocatore. Il centrocampista sta vivendo un periodo di riflessione, non è convinto di fare un altro passo della sua carriera col Napoli.

L'altro polacco - Discorso simile per l'altro punto del fronte polacco, quello legato ad Arek Milik. Il Napoli, in questo caso, vorrebbe inserire una clausola più bassa, da 85 milioni. Anche in questo caso, la richiesta societaria è stata vista con scarso entusiasmo, le difficoltà di un rinnovo che sembrava vicino e che stenta ad esser trovato sono state palesate anche dall'acquisto di Petagna nella sessione di gennaio. Il Napoli vorrebbe rinnovare il contratto appena possibile.