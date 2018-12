© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli e i procuratori di Piotr Zielinski non hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto del centrocampista polacco. Come riporta 'Radio Marte', tra le parti non c'è comunione d'intenti sulla clausola rescissoria: il club partenopeo, consapevole delle potenzialità del centrocampista, vuole una clausola da 120 milioni, mentre gli agenti dell'ex Udinese sono disposti ad arrivare al massimo ad 80, ovvero 15mln in più di quella attuale.