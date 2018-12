Napoli, Zielinski: "Non so se rinnoverò. Qui sto bene"

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'azzurro Piotr Zielinski ha raccontato la sua partita ai microfoni di Polsat Sport. Queste le parole del polacco, riportate da gonfialarete.com: “Sull'occasione sprecata purtroppo non ho visto Hamsik alle mie spalle e ho calciato: peccato perché ero in buona posizione. Il mio agente seduto accanto al patron del Liverpool? Non so di cosa abbiano parlato, non credo del mio possibile trasferimento di qualche stagione fa. Sto bene a Napoli, non so se rinnoverò il contratto”.