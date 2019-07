© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport dopo l'amichevole di questo pomeriggio contro la Feralpisalò: "Giocare nei due davanti alla difesa? E' un ruolo che ho già ricoperto lo scorso anno e mi ci trovo bene. Quello di oggi è stato un buon test, utile per mettere minuti nelle gambe".

Differenze rispetto allo scorso anno? "Le sensazioni sono buone, ogni giorno ci alleniamo al massimo per crescere sia in intensità che nel gioco. Dobbiamo continuare a lavorare duro perché servirà ancora un mese prima di essere pronti per un campionato che possa regalarci soddisfazioni"