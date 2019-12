© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo il pareggio con l'Udinese, Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Dobbiamo ripartire dal secondo tempo, abbiamo dimostrato di saper giocare il nostro calcio. Abbiamo dominato e meritavamo qualcosa in più, peccato. Questo punto ci serve per la fiducia perché sappiamo quale momento stiamo vivendo".

Il periodo?

"Non è buonissimo, vogliamo e dobbiamo fare molto meglio. Purtroppo nel calcio succedono anche questi periodi, ora pensiamo alla partita di martedì".



La posizione di Ancelotti?

"Il nostro è un grande mister. Siamo noi a scendere in campo e dobbiamo dare noi qualcosa in più".



Il gol?

"Sono contento che sia arrivato. Ho tirato tantissime volte in porta e ancora non ce l'avevo fatta: sono contento di averlo fatto qua dove ho esordito in Serie A"