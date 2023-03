Napoli, Zielinski: "Sappiamo di essere forti, ma il ko di stasera ci porta del rammarico"

Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ha parlato a Sky Sport dopo il ko contro la Lazio: "Una sconfitta così si gestisce con tranquillità, stiamo male ma già sabato ci sarà una partita importante. Gli appalusi del pubblico a fine gara? I tifosi sono sempre con noi, ci danno grande spinta e purtroppo oggi non gli abbiamo regalato un'altra vittoria. Loro si meritano la vittoria, sono fantastici. La nostra solita lucidità è un po' mancata, sbagliando passaggi facili, non siamo riusciti a fare gol nonostante le occasioni. E' andata male ma dobbiamo accettarlo. A livello psicologico cambia qualcosa? Dopo la sconfitta non siamo felici, è ovvio che ci fosse rammarico. Era una gara importante e volevamo i 3 punti. Dobbiamo restare concentrati e positivi, fino ad ora abbiamo fatto un lavoro straordinario e una sconfitta non rovina niente. Noi vogliamo sempre vincere e volevamo farlo anche oggi, ma siamo consapevoli di essere forti".