Nastasic-Roma, il ds dello Schalke 04: "Non vogliamo cederlo"

© foto di Giacomo Morini

C'è anche l'ex Fiorentina Matija Nastasić tra gli obiettivi della Roma in vista del mercato di gennaio. La redazione di Teleradiostereo ha contattato il ds dello Schalke 04 (squadra in cui gioca il difensore serbo), Christian Heidel per saperne di più. Queste le sue dichiarazioni: “Non ho contatti con Monchi dall’estate del 2017, lui fece un’offerta che non accettammo. Nastasic ha prolungato fino al 2022 e non è nostra intenzione venderlo”.