Nations League, A-1: Germania sull'orlo del baratro

Domani torna in campo la Nations League, entro una settimana tutti i verdetti saranno espressi.

La Francia a un passo dalle finali, la Germania alla retrocessione, l'Olanda alla salvezza. Fra due giorni, allo stadio di Rotterdam, si giocherà Olanda-Francia ed è una gara chiave per la definizione sia della testa del girone, sia per la coda: se i transalpini di Deschamps non perdono, allora sarà prima in classifica. Se gli oranje dovessero vincere la Germania sarebbe retrocessa prima della sfida della Veltins Arena, in programma il 19 novembre. Il rischio, per Low, è quello di arrivare ultimo nel girone - e forse perdere pure la panchina della Nazionale - dopo non averlo passato nemmeno a Russia 2018. In caso di pari il rischio, per la Germania, è quello di dover vincere con più di 3 gol di scarto a Gelsenkirchen.

CLASSIFICA

Francia 7, Olanda 3, Germania 1

PARTITE GIOCATE

Germania-Francia 0-0

Francia-Olanda 2-1

Olanda-Germania 3-0

Francia-Germania 2-1

PARTITE DA GIOCARE

Olanda-Francia

Germania-Olanda

GLI ITALIANI - Blaise Matuidi, Steven N'Zonzi (Francia), de Roon (Olanda).