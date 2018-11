Nations League, A-4: Croazia rischia, ma tutto aperto

© foto di Imago/Image Sport

Domani torna in campo la Nations League, entro una settimana tutti i verdetti saranno espressi.

Un punto in due gare, per la Croazia, potrebbe costare la retrocessione nel gruppo D di Nations League. Il 6-0 subito a Elche, da parte della Spagna, pesa come un macigno per la compagine di Dalic che ha poi pareggiato 0-0 contro l'Inghilterra. Incredibilmente la Croazia può ancora arrivare prima nel girone vincendo sia con Spagna che con Inghilterra, un po' come l'Italia dopo le prime due sfide. Tutti possono arrivare primi, solo la Spagna non può retrocedere.

CLASSIFICA

Spagna 6, Inghilterra 4, Croazia 1

PARTITE GIOCATE

Inghilterra-Spagna 1-2

Spagna-Croazia 6-0

Croazia-Inghilterra 0-0

Spagna-Inghilterra 2-3

PARTITE DA GIOCARE

Croazia-Spagna

Inghilterra-Spagna

GLI ITALIANI - Marcelo Brozovic, Filip Bradaric, Ivan Perisic, Marko Pjaca, Sime Vrsaljko, Mario Pasalic, Marko Rog, Milan Badelj (Croazia), Suso (Spagna).