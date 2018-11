Nations League, B-1: Schick regala la salvezza alla Repubblica Ceca

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel Gruppo 1 della League B della UEFA Nations League, con l'Ucraina di Shevchenko, c'era da definire solo chi Repubblica Ceca e Slovacchia sarebbe retrocessa in League C. A spuntarla, in un derby molto tirato e teso, è stata la formazione di Jankto e Schick, che ha battuto per 1-0 la squadra di Hamsik grazie alla rete realizzata proprio dall'attaccante della Roma. La Slovacchia retrocede così in League C.

RISULTATI

Rep. Ceca-Slovacchia 1-0: 32' Schick

CLASSIFICA

Ucraina 9

Rep. Ceca 6

Slovacchia 3