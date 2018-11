Nations League, B-3: Bosnia promossa in League A. Basta un pari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel Gruppo 3 della League B della UEFA Nations League, pareggio decisivo per la Bosnia di Pjanic, Zukanovic e Dzeko, che stacca il pass per la promozione in League A. Lo zero a zero serve anche all'Austria per mandare l'Irlanda del Nord in League C.

Risultati

Austria-Bosnia-Erzegovina 0-0

Classifica

Bosnia 10

Austria 4

Irlanda del Nord 0