Nations League, B-4: Danimarca che decide il girone, Irlanda quasi in C

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domani torna in campo la Nations League, entro una settimana tutti i verdetti saranno espressi.

Bel raggruppamento quello di Galles, Danimarca e Irlanda, con i verdi che rischiano la retrocessione pur non giocando, perché al Cardiff City Stadium, in caso di (almeno) pari dei danesi sarebbe già matematicamente sprofondato in C. Proprio gli scandinavi hanno il mano il futuro del girone, perché prima giocheranno a Cardiff e, con un pari, potrebbero arrivare al Ceres Park di Aarhus con l'obbligo di vincere, davanti ai propri tifosi, per il primo posto.

CLASSIFICA

Galles 6, Danimarca 4, Irlanda 1

PARTITE GIOCATE

Galles-Irlanda 4-1

Danimarca-Galles 2-0

Irlanda-Danimarca 0-0

Irlanda-Galles 0-1

PARTITE DA GIOCARE

Galles-Danimarca

Danimarca-Irlanda

GLI ITALIANI - Jens Striger Larsen.