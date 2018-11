Nations League, C-2: vince la Grecia, ma Manolas va k.o.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel Gruppo 2 della League C della UEFA Nations League, importante successo della Grecia di Manolas (costretto a uscire per una sospetta distorsione alla caviglia), che batte la Finlandia e tiene acceso il discorso promozione. Vittoria anche per l'Ungheria contro il fanalino di coda Estonia, già retrocessa in League D.

Risultati

Grecia-Finlandia 1-0: 25' Granlund (aut.)

Ungheria-Estonia 2-0: 8' Orban, 69' Szalai

Classifica

Finlandia 12

Grecia 9

Ungheria 7

Estonia 1