Nations League, C-3: Norvegia promossa. Segna Zajc, pareggio Slovenia

© foto di Federico Gaetano

Un gol dell'empolese Zajc permette alla Slovenia già retrocessa di pareggiare sul campo della Bulgaria, condannando la squadra di casa al secondo posto nel Gruppo 3 della League C della Uefa Nations League. Ad esultare per la promozione è la Norvegia, che vince all'inglese sul campo di Cipro, che ora rischia seriamente di precipitare in League D come peggiore terza.

RISULTATI

Bulgaria-Slovenia 1-1: 69' Ivanov, 75' Zajc

Cipro-Norvegia 0-2: 36' e 48' Kamara

CLASSIFICA

Norvegia 13

Bulgaria 11

Cipro 5

Slovenia 3