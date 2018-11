Nations League, D-1: Georgia già in Serie C

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Domani torna in campo la Nations League, entro una settimana tutti i verdetti saranno espressi.

Discorso molto simile a quello della Lettonia, la Georgia nel gruppo D-1 c'entra poco, perché ha più qualità rispetto alle avversarie. Così i 12 punti bastano per arrivare alle finali e sognare una possibile qualificazione alla fase finale dell'Europeo che, in altra maniera, non sarebbe mai arrivata. Gara semplice con Andorra, pur se sui Pirenei, un po' meno con il Kazakhstan in casa. Ma senza retrocessioni non c'è grosso pepe in questa coda.

CLASSIFICA

Georgia 12, Kazakhstan 5, Lettonia 2, Andorra 2.

PARTITE GIOCATE

Kazakhstan-Georgia 0-2

Lettonia-Andorra 0-0

Georgia-Lettonia 1-0

Andorra-Kazakhstan 1-1

Lettonia-Kazakhstan 1-1

Georgia-Andorra 3-0

Kazakhstan-Andorra 4-0

Lettonia-Georgia 0-3

PARTITE DA GIOCARE

Kazakhstan-Lettonia

Andorra-Georgia

Georgia-Kazakhstan

Andorra-Lettonia