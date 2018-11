Nations League, D-3: Kosovo e Azerbaigian, tutto nello scontro diretto

Domani torna in campo la Nations League, entro una settimana tutti i verdetti saranno espressi.

Giochi ancora apertissimi in chiave promozione dove tutto verrà rimandato con ogni probabilità all'ultima giornata con la sfida Kosovo-Azerbaigian. Sulla carta anche le Isole Far Oer sono in corsa ma servono troppe combinazioni fortunate. Malta, con le ultime due partite in casa, punta a lasciare quanto meno l'ultimo posto in classifica.

CLASSIFICA

Kosovo 8, Azerbaigian 6, Isole Far Oer 4, Malta 2

PARTITE GIOCATE

Azerbaigian-Kosovo 0-0

Isole Far Oer-Malta 3-1

Malta-Azerbaigian 1-1

Kosovo-Isole Far Oer 2-0

Isole Far Oer-Azerbagian 0-3

Kosovo-Malta 3-1

Azerbaigian-Malta 1-1

Isole Far Oer-Kosovo 1-1

PARTITE DA GIOCARE

Azerbaigian-Isole Far Oer

Malta-Kosovo

Malta-Isole Far Oer

Kosovo-Azerbaigian