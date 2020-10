Nations League, i risultati della serata: Eriksen piega l'Inghilterra. Francia batte ancora Croazia

vedi letture

Sono terminate tutte le sfide valide per il quarto turno della Nations League. Il risultato più eclatante è la vittoria della Danimarca in Inghilterra, grazie a un rigore trasformato da Eriksen. Un altro interista protagonista nella vittoria del Belgio in Islanda: è Romelu Lukaku, autore di una doppietta. È stata anche la serata delle triplette: quella dell'ex Palermo Zahavi. che permette a Israele di ribaltare la situazione in Slovacchia, e di Vuckic nel poker della Slovenia in Moldavia. A segno anche Calhanoglu e Milinkovic-Savic nel pirotecnico 2-2 tra Turchia e Serbia. Il Portogallo senza CR7 batte agevolmente la Svezia grazie a due reti di Jota, mentre la Francia fa valere ancora la sua legge contro la Croazia: decisivo Mbappè a 10 minuti dalla fine.

LEAGUE A

Gruppo 1

Italia-Olanda 1-1: 16' Pellegrini, 25' Van de Beek (O)

Polonia-Bosnia 3-0: 40' e 52' Lewandowski, 46' p.t. Linetty

Gruppo 2

Inghilterra-Danimarca 0-1: 35' rig. Eriksen

Islanda-Belgio 1-2: 9' e 38' (rig.) Lukaku, 17' Saevarsson (I)

Gruppo 3

Portogallo-Svezia 3-0: 21' B. Silva, 44' e 72' Jota

Croazia-Francia 1-2: 8' Griezmann, 65' Vlasic (C), 79' Mbappé

LEAGUE B

Gruppo 1

Romania-Austria 0-1: 76' Schopf

Norvegia-Irlanda del Nord 1-0: 67' Strandberg

Gruppo 2

Scozia-Repubblica Ceca 1-0: 6' Fraser

Slovacchia-Israele 2-3: 17' Hamsik, 38' Mak, 68', 76' e 89' Zahavi (I)

Gruppo 3

Russia-Ungheria 0-0

Turchia-Serbia 2-2: 22' Milinkovic-Savic, 49' rig. Mitrovic, 57' Calhanoglu (T), 76' Tufan (T)

Gruppo 4

Finlandia-Irlanda 1-0: 67' Jensen

Bulgaria-Galles: 0-1: 85' Williams

LEAGUE C

Gruppo 2

Macedonia del Nord-Georgia 1-1: 75' Kvaratskhelia, 93' rig. Alioski (M)

Estonia-Armenia 1-1: 8' Hovhannisyan, 14' Sappinen (E

Gruppo 3

Grecia-Kosovo 0-0

Moldavia-Slovenia 0-4: 8' Lovric, 37' (rig.), 42' e 55' (rig.) Vuckic

Gruppo 4

Lituania-Albania 0-0

Bielorussia-Kazakistan 2-0: 36' Yablonski, 93' Yuzepchukh