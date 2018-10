Nations League, Lega B: Ucraina promossa. Scandinave a metà del guado

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo due finestre dedicate alla Nations League abbiamo un verdetto riguardante la Lega B, ossia la promozione nella Lega superiore dell'Ucraina di Andriy Shevchenko.

GRUPPO 1

Percorso netto quello dell'Ucraina che ha fin qui vinto tutte le partite a disposizione e dalla prossima edizione (2020-21) giocherà contro le grandi d'Europa. Derby fra Repubblica Ceca e Slovacchia per evitare la retrocessione con i cechi in vantaggio, forti del successo nello scontro diretto a Trnava. Sarà decisivo il ritorno a Praga.

Partite giocate

6 settembre, REPUBBLICA CECA-UCRAINA 1-2 - 4' Schick (RC), 45'+1 Konoplyanka (U), 90'+3 Zinchenko (U)

9 settembre, UCRAINA-SLOVACCHIA 1-0 - 80' Yarmolenko rig.

13 ottobre, SLOVACCHIA-REPUBBLICA CECA 1-2 - 52' Krmencik (RC), 62' Hamsik (S), 76' Schick (RC)

16 ottobre, UCRAINA-REPUBBLICA CECA 1-0 - 43' Malinovskiy

Classifica

UCRAINA 9

REPUBBLICA CECA 3

SLOVACCHIA 0

Prossimi incontri

16 novembre, SLOVACCHIA-UCRAINA

19 novembre, REPUBBLICA CECA-SLOVACCHIA

GRUPPO 2

La tre giorni di ottobre porta la Russia a un passo dalla promozione e tiene in vita la Svezia, che ha ancora due partite per ribaltare le proprie sorti. Gli scandinavi vincendo le due restanti partite a novembre ribalterebbero la classifica. Fuori dai giochi promozione la Turchia, che a Eskisehir potrebbe farsi bastare un pareggio contro la Svezia per evitare la retrocessione.

Partite giocate

7 settembre, TURCHIA-RUSSIA 1-2 - 13' Cheryshev (R), 41' Aziz (T), 49' Dzyuba (R)

10 settembre, SVEZIA-TURCHIA 2-3 - 35' Thelin (S), 49' Claesson (S), 51' Calhanoglu (T), 88' e 90'+2 Akbaba (T)

11 ottobre, RUSSIA-SVEZIA 0-0

14 ottobre, RUSSIA-TURCHIA 2-0 - 20' Neustadter (R), 78' Cheryshev

Classifica

RUSSIA 7

TURCHIA 3

SVEZIA 1

Prossimi incontri

17 novembre, TURCHIA-SVEZIA

20 novembre, SVEZIA-RUSSIA

GRUPPO 3

Edin Dzeko è stato il trascinatore nella notte di Sarajevo contro l'Irlanda del Nord. Col il 2-0 di ieri sera la Bosnia-Erzegovina si è portata a un passo dalla promozione. A Vienna il 15 novembre basta anche una sconfitta di misura con gol per accedere alla Lega A. Irlanda del Nord a un passo dagli inferi: deve sperare nel ko dell'Austria contro la Bosnia e vincere poi con gli austriaci con almeno due reti di scarto.

Partite giocate

8 settembre, IRLANDA DEL NORD-BOSNIA ED ERZEGOVINA 1-2 - 36' Duljevic (B), 64' Saric (B), 90'+3 Grigg (I)

11 settembre, BOSNIA ED ERZEGOVINA-AUSTRIA 1-0 - 78' Dzeko

12 ottobre, AUSTRIA-IRLANDA DEL NORD 1-0 - 71' Arnautovic

15 ottobre, BOSNIA ED ERZEGOVINA-IRLANDA DEL NORD 2-0 - 27' e 73' Dzeko

Classifica

BOSNIA ED ERZEGOVINA 9

AUSTRIA 3

IRLANDA DEL NORD 0

Prossimi incontri

15 novembre, AUSTRIA-BOSNIA ED ERZEGOVINA

18 novembre, IRLANDA DEL NORD-AUSTRIA



GRUPPO 4

Giochi ancora aperti con la Danimarca ago della bilancia: può essere promossa come potrebbe clamorosamente retrocedere. Gli scandinavi sono attesi da due scontri diretti contro Galles e Irlanda. Vincere in Galles manderebbe Eriksen e compagni in Lega B e contemporaneamente l'Irlanda in Lega C, rendendo inutile l'ultima sfida ad Ahrus contro gli irlandesi.

Partite giocate

8 settembre, GALLES-IRLANDA 4-1 - 6' Lawrence (G), 18' Bale (G), 37' Ramsey (G). 55' Roberts (G), 66' Williams (I)

11 settembre, DANIMARCA-GALLES 2-0 - 32' e 63' rig. Eriksen

12 ottobre, IRLANDA-DANIMARCA 0-0

15 ottobre, IRLANDA-GALLES 0-1 - 58' Wilson

Classifica

GALLES 6

DANIMARCA 4

IRLANDA 1



Prossimi incontri

15 novembre, GALLES-DANIMARCA

18 novembre, DANIMARCA-IRLANDA

Classifica marcatori

3 reti: Dzeko (Bosnia ed Erzegovina)

2 reti: Akbaba (Turchia), Cheryshev (Russia), Eriksen (Danimarca) e Schick (Repubblica Ceca)