Nazionale-Mancini, lo Zenit passa all'attacco: può chiedere 9-10 mln

Lo Zenit San Pietroburgo non è affatto soddisfatto del comportamento tenuto in queste settimane da Roberto Mancini, allenatore sotto contratto col club russo che ha più volte incontrato i vertici della FIGC per diventare a partire da fine mese il nuovo commissario tecnico dell'Italia.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la rottura tra le due parti non sarebbe per giusta causa: Mancini dovrebbe dimettersi, ma a quel punto la società di San Pietroburgo si rivolgerebbe alla FIFA per un indennizzo pari al restante stipendio che gli avrebbe dovuto versare, come da contratto, nei prossimi due anni: una cifra di circa 9-10 milioni di euro.