Nedved: "Il Real si ferma giocando da Juve. Come abbiamo fatto finora"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato a Sky Sport direttamente da Nyon commentando il sorteggio dei quarti finale di Champions League contro il Real Madrid: "Il Real Madrid ha sicuramente delle buone possibilità di arrivare fino in fondo, ce la metteremo tutta ma sicuramente ci saranno molte difficoltà da affrontare. Per fermare il Real bisogna fare una partita da Juve, come sappiamo fare. Come del resto stiamo facendo in questa stagione. Siamo in corsa su tre competizioni e cercheremo di rimanerci fino alla fine. Il possibile triplete? Vediamo, intanto è importante arrivare a questo punto della stagione con tre competizioni da giocare, ci siamo riusciti anche quest'anno, gli ultimi mesi per noi saranno tosti".