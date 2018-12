Nedved: "Marotta? Gran professionista, forse non è mai stato juventino"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pavel Nedved è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida tra Torino e Juventus: "È molto importante per entrambe, noi per continuare la nostra corsa al titolo, loro sono piazzati bene per l'Europa. Sarà difficile ma anche bella, una stracittadina torinese, io spero che sarà uno spettacolo per tutti. Credo che sia uno snodo fondamentale come ha detto Allegri, una partita tosta, il loro mister le prepara bene, fisicamente sono forti. Sentono il derby in modo particolare, sarà forse la gara più difficile. Marotta? Sì mi ha fatto strano vederlo all'Inter, ora è ufficiale. È un professionista, ma forse non è mai stato juventino".