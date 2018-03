Nel segno dello zero: Juve senza sconfitte e gol presi nel 2018

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo uno zero ma ben due. Il 2018 della Juventus prosegue a gonfie vele e adesso, a parità di partite, i bianconeri sono a +4 sul Napoli, con soltanto dieci gare ancora da disputare fino alla fine della Serie A. Un vero cammino inarrestabile per la formazione di Allegri che non ha mai perso nel nuovo anno in tutte le competizioni nelle quali è stata impegnata. Soltanto vittorie in campionato per la Vecchia Signora, fermata sul pari solo dal Tottenham nell'andata degli ottavi di Champions, ma non è soltanto questo il lato positivo di questo splendido inizio di 2018.

Gigi Buffon e Wojciech Szczesny hanno infatti tenuto sempre la porta inviolata e volano verso il record stabilito dall'italiano due stagioni fa. Per prima cosa sarà fondamentale non prendere gol nella prossima gara contro la SPAL e già dalle sfida successiva, contro il Milan a Torino, potrebbero festeggiare l'ennesimo primato stabilito negli ultimi anni.