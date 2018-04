Newcastle, Benitez: "Contratto? Vorrei discuterne al più presto"

© foto di Imago/Image Sport

Rafa Benitez, tecnico del Newcastle, ha parlato in conferenza commentando anche la possibilità di rinnovare il proprio contratto (in scadenza nel 2019) con il club inglese: "Mi piacerebbe discuterne il prima possibile, ma allo stesso tempo voglio concentrarmi sulle partite che restano da qui alla fine della stagione. E' ovvio però che presto dovremo iniziare a parlare delle strategie per il prossimo anno".